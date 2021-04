Viele Fans können es immer noch nicht so richtig glauben: Ariana Grandes (27) Ex Pete Davidson (27) und Bridgerton-Star Phoebe Dynevor (26) sollen sich daten! Zwar bestätigten die zwei ihre Liaison bisher nicht offiziell – aber immer mehr Hinweise deuten daraufhin, dass sie sich tatsächlich ineinander verknallt haben. So tragen die beiden beispielsweise die gleiche Kette. Jetzt folgte der nächste Liebesbeweis: Pete ist nur für Phoebe um die halbe Welt geflogen!

Das berichten nun zumindest verschiedene britische Medien, darunter auch Daily Mail. Demnach soll Pete am Freitag aus den Staaten nach London geflogen sein, um dort Zeit mit seiner neuen Freundin verbringen zu können. Gut möglich, dass der Comedian dort auch ein paar Tage bleibt: Seine TV-Show Saturday Night Live pausiert aktuell noch bis zum 8. Mai. Ob er wohl deswegen die Gunst der Stunde genutzt hat?

Auch Phoebe hat ihrem Liebsten offenbar schon einen Besuch abgestattet. Im Februar verbrachte die schöne Schauspielerin ein paar Tage in New York – wo auch Petes Hauptwohnsitz ist. Damals postete sie einige Schnappschüsse vom verschneiten Brooklyn via Instagram und schrieb dazu: "So dankbar, dass ich mal wieder hier sein kann."

Getty Images Phoebe Dynevor, bekannt aus "Bridgerton"

Getty Images Pete Davidson bei der Premie von "The Dirt"

Getty Images Phoebe Dynevor, bekannt aus "Bridgerton"

