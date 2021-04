Jessica Paszka (31) ist superglücklich mit ihrem Johannes (33)! Die einstige Bachelorette und der Bachelor in Paradise-Kandidat sind seit Oktober 2020 offiziell ein Paar. Vergangenen Dezember gaben die zwei Turteltauben dann neben ihrer Schwangerschaft auch ihre Verlobung bekannt. Inzwischen dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die beiden ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Die Influencerin befindet sich bereits in der 38. Schwangerschaftswoche. Kurz vor der Geburt machte Jessi nun noch einmal im Netz klar, wie verliebt sie in ihren Johannes ist!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige jetzt einen zuckersüßen Schnappschuss von sich und ihrem Verlobten. "Du warst die beste Entscheidung, die ich treffen konnte", schwärmte sie von dem Reality-TV-Darsteller. Trotzdem gebe es wie in jeder Beziehung hin und wieder auch bei Jessi Momente, in denen sie ihm den Hals umdrehen könnte. Der gebürtige Ravensburger ließ es sich natürlich nicht entgehen, auf die Neckereien seiner Liebsten auch prompt zu antworten: "Und das war die schönste Liebeserklärung meines Lebens. Ich liebe dich."

Der 33-Jährige verdeutlicht ebenfalls immer wieder mit süßen Postings, dass er mit der einstigen Let's Dance-Teilnehmerin scheinbar das große Glück gefunden hat. Zuletzt fand er vor wenigen Tagen an ihrem Geburtstag ein paar rührende Worte für sie. "An die heißeste werdende Mutter, die beste Therapeutin. Mit niemandem kann ich so sehr lachen", drückte er seine starken Gefühle aus.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im April 2021

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

