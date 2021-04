Jessica Paszka (31) hat Geburtstag! Für die Influencerin ist ein spannendes Lebensjahr zu Ende gegangen. Nicht nur, dass sie Deutschland hinter sich gelassen hat und nach Ibiza ausgewandert ist – die Beauty durfte ihre Verlobung feiern und freut sich momentan auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit Johannes Haller (33). Dass die beiden total verliebt ineinander sind, beweisen sie stets mit Postings im Netz. Und auch an Jessis Ehrentag fand der Unternehmer nun rührende Worte für seine große Liebe!

In seiner Insta-Story teilte Johannes Schnappschüsse seiner Verlobten und widmete ihr zugleich eine herzerwärmende Liebeserklärung. "An die heißeste werdende Mutter, die beste Therapeutin. Mit niemandem kann ich so sehr lachen. Du bist die einzige Person, mit der ich mal läster. Ich liebe dich", verdeutlichte der einstige Bachelorette-Finalist seine tiefen Gefühle für Jessica. So postete er auch ein witziges Video, in dem die Turteltauben tanzen und offensichtlich viel Spaß miteinander haben. Da scheinen sich zwei gefunden zu haben.

In ihrer eigenen Story erzählte Jessica, dass Johannes eine Überraschung für ihren Geburtstag geplant habe. Sie wisse bisher aber nur, dass sie einen Bikini und eine Sonnenbrille einpacken müsse. Was genau sich der 33-Jährige für seine Liebste ausgedacht hat, wird das Liebespaar bestimmt im Laufe des Tages mit seinen Followern teilen.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

