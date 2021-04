Müssen ihre Fans sich Sorgen machen? Georgina Fleurs (31) Gesundheitszustand beschäftigt ihre Anhänger in den letzten Wochen immer wieder: Nachdem die Rothaarige für den Cast von Promis unter Palmen gesetzt schien, konnte sie in letzter Sekunde doch nicht teilnehmen. Grund dafür war anscheinend ein nicht bestandener Medizincheck! Abgelöst wurden die Befürchtungen vieler Follower dann von einem süßen Gerücht: Ist Georgina etwa schwanger? Jetzt meldete der Realitystar sich aus dem Krankenhaus zu Wort!

In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige zunächst ein Boomerang-Video, das sie mit einer Kanüle im rechten Arm in einem Krankenbett zeigt. Als Ort gibt Georgina eine Frauenklinik in Heidelberg an. Etwas später meldete sie sich auch zu Wort: "Ich bin jetzt im Krankenhaus und die behalten mich bis morgen zur Beobachtung da. Das heißt auch, ich flieg erst mal nicht nach Dubai." Auf einen enttäuscht wirkenden Blick der ehemaligen Bachelor-Kandidatin folgte keine weitere Erklärung.

Mit der Verlinkung der Frauenklinik dürfte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin die Gerüchteküche erneut angeheizt haben: Ist an den sich hartnäckig haltenden Schwangerschaftsspekulationen doch etwas dran? Bis zum nächsten Gesundheitsupdate der TV-Beauty müssen sich ihre Fans wohl noch etwas gedulden.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2020 in Dubai

ActionPress Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

