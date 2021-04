Die Promi-Welt reagiert auf die jüngsten traurigen Nachrichten. Ashley Cain (30) hat in den vergangenen Wochen offen über die schlimme Krankheit seiner Tochter Azaylia gesprochen. Das acht Monate alte Baby des Ex-Fußballprofis war an einer sehr aggressiven Form der Leukämie erkrankt – die Ärzte konnten nichts mehr für es tun. Nach ihrem langen Kampf verstarb das kleine Mädchen vor wenigen Tagen an den Folgen. Im Netz erfahren der trauernde Vater und seine Freundin Safiyya Vorajee große Anteilnahme.

Neben den Beileidsbekundungen der Fans meldet sich auch Tom Parker (32) zu Wort. "Ich dachte, Azaylia würde es verdammt noch mal schaffen. Ich dachte, sie überlebt das. So etwas sollte nicht mit Kindern passieren. Es sollte mit niemandem passieren", erklärt der Sänger auf seinem Instagram-Account. Der The Wanted-Star kämpft gerade selbst gegen einen aggressiven Hirntumor.

Auch Stacey Solomon (31) zeigte sichtlich erschüttert über Azaylias Tod: "Sie ist der Beweis dafür, dass man durch die Hölle gehen und trotzdem ein Engel sein kann", richtet sich die Sängerin auf ihrem Account an ihre Follower. "Es ist grausam und so unfair. Ruhe in Frieden, Azaylia."

