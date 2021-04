Candace Cameron Bure (45) kann ihre Co-Stars jederzeit erreichen! In Full House wurde die Schauspielerin als D.J. Tanner weltberühmt. Von 2016 bis 2020 ließ sie ihre Kult-Rolle für das Spin-Off Fuller House sogar noch mal aufleben. Auch die restlichen Hauptdarsteller – außer den Promi-Zwillingen Ashley (34) und Mary-Kate Olsen (34) – folgten diesem Beispiel und kamen noch einmal am Set zusammen. Doch selbst jetzt, nach dem Ende der Serie, müssen die Kollegen nicht aufeinander verzichten: Dafür sorgen gleich zwei Gruppenchats!

Im Interview mit Us Weekly verriet Candace, dass sie eine Chat-Gruppe mit all ihren "Full House"-Kollegen hat und auch eine mit ihren "Fuller House"-Co-Stars. "Im 'Full House'-Chat sind die Originale", erzählte die 45-Jährige. Dazu zählen unter anderem John Stamos (57), Bob Saget (64), Dave Coulier (61), Jodie Sweetin (39) und Andrea Barber (44). "In dem von 'Fuller House' sind die ganzen Kinds, sogar ihre Eltern sowie Juan Pablo und John Brotherton (40)", zählte sie weiter auf. Der Einzige, der in beiden Chats vertreten ist, sei Steve-Darsteller Scott Weinger (45).

Derjenige, der die Unterhaltungen im "Full House"-Chat am meisten am Laufen hält, sei Candaces Meinung nach ihr Serien-Vater Bob. "Bob ist vermutlich der Lustigste. Obwohl, wenn sich Dave einklinkt, ist der auch immer superwitzig", gab die Dreifach-Mama einen kleinen Einblick in die Chatverläufe.

Instagram / fullerhouse Die Hauptdarsteller von "Full House" vor dem Serienhaus in San Francisco im Dezember 2017

Getty Images Candace Cameron Bure, 2019

Getty Images Jeff Franklin, Bob Saget, John Stamos und Dave Coulier, "Fuller House"-Premiere im Februar 2016

