Dave Coulier informiert Co-Stars im Chat über Krebsdiagnose

Dave Coulier (65) ist an Krebs erkrankt. Der Schauspieler, der als "Onkel Joey" aus der beliebten Sitcom Full House bekannt ist, hat verraten, dass er die schockierende Diagnose seinen ehemaligen Serienkollegen persönlich mitgeteilt hat. Um sicherzustellen, dass seine engen Freunde die Nachricht direkt von ihm erfahren, wandte er sich in einem Gruppenchat an John Stamos (61), Candace Cameron Bure (48), Andrea Barber (48), Jodie Sweetin (42) und Lori Loughlin (60). Die Reaktionen waren rührend. "Es kam einfach eine Flut von: 'Ich werde da sein', 'Wir wissen, dass du bei [deiner Frau] Mel in guten Händen bist, aber was können wir tun?' Die Liebe, die wir füreinander empfinden, ist wirklich überwältigend. Wir sind schon seit so vielen Jahren füreinander da, das ist wirklich bemerkenswert", berichtete Dave im Gespräch mit People.

Bei dem 65-Jährigen wurde das aggressive Non-Hodgkin-Lymphom im dritten Stadium diagnostiziert, wie er im Gespräch mit dem Magazin erklärte. Entdeckt wurde die Krankheit vergangenen Oktober, nachdem eine Infektion der Atemwege zu einer erheblichen Schwellung seiner Lymphknoten geführt hatte. "Erst hatte ich nur eine kleine Erkältung, dann hatte ich Krebs, und das war ziemlich überwältigend", gab Dave zu und ergänzte: "Das war eine wirklich rasante Achterbahnfahrt der Gefühle."

Trotz der erschütternden Diagnose gibt es auch gute Neuigkeiten für den Serienstar: Die Krankheit hat noch nicht sein Knochenmark befallen. "In diesem Moment stiegen meine Heilungschancen von einem niedrigen Wert auf 90 Prozent an. Und das war ein großartiger Tag", freute sich Dave. Bereits zwei Wochen nach der Diagnose begann der Vater eines Sohnes eine Chemotherapie. Diese wird vermutlich bis Februar 2025 dauern.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Dave Coulier, John Stamos und Bob Saget bei "Full House", 1987

Anzeige Anzeige

Getty Images Dave Coulier mit seiner Ehefrau Melissa im Jahr 2014

Anzeige Anzeige