Das ist mal eine Liebeserklärung! Seit knapp zwei Monaten ist es offiziell: Der Reality-TV-Star Kourtney Kardashian ist wieder vergeben – und zwar an den Musiker Travis Barker (45). Wie glücklich die Turteltauben sind, demonstrierten die beiden bisher mit einigen harmlosen Pics im Netz, auf denen sie etwa Händchen halten. Doch an Kourtneys 42. Geburtstag legte der Schlagzeuger eine Schippe drauf: Travis teilte nun total intime Knutschfotos von sich und seiner Liebsten!

Zu Kourtneys Ehrentag postete der Tattooliebhaber gleich eine ganze Bilderreihe von innigen Momenten des Pärchens auf Instagram. Eng umschlungen und mega-verschmust küsst Travis die Beauty auf mehreren Aufnahmen ab und schrieb darunter: "Ich liebe Dich, verdammt noch mal. Du bist ein Segen für diese Welt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag", widmete er der Beauty rührende Worte. Erstmals gibt der 45-Jährige private Einblicke in ihre Beziehung auf Social Media. Doch seine allererste öffentliche Liebeserklärung ist das nicht...

Vor knapp einer Woche wurde Travis nämlich mit einem neuen Tattoo gesichtet – und auch Kourtney präsentierte das neue Motiv stolz auf ihrem Social-Media-Profil: Denn ihr Name ziert nun seine Brust in verschnörkelter Schrift! Es scheint also ganz schön ernst zwischen den beiden zu sein.

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian, Liebespaar

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian, Liebespaar

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Liebespaar

