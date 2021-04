Viele Frauen wollen nach ihrer Schwangerschaft ihren alten Körper zurück und sich wieder sexy fühlen. Doch mit einem Baby im Haus ist das manchmal gar nicht so einfach – oft sind weder Zeit noch Kraft für Sport oder eine gesunde Ernährung vorhanden. Der Schauspielerin Shay Mitchell (34) ging es nach der Geburt ihres ersten Kindes, Tochter Atlas, ähnlich. Doch sie ließ sich von ihrem Wunsch offenbar nicht abbringen: Jetzt präsentierte sich die 34-Jährige anderthalb Jahre nach der Entbindung in heißen Dessous.

Shay, die durch eine Rolle in der Serie Pretty Little Liars bekannt wurde, überraschte ihre Fans kürzlich mit sexy Fotos und einem dazugehörigen Youtube-Video, in dem sie unter anderem erklärte: "Ich realisierte, dass ich mir keine Zeit mehr für mich selber nahm und wollte etwas ändern." Durch ein Fitnessprogramm Anfang des Jahres sei sie psychisch und körperlich wieder fit geworden – und widmete das Shooting nun ihrem Freund, Matte Babel (40).

"Als Mutter zelebrierst du erst deinen Babybauch, weil du Leben in die Welt bringst", hatte sie in de Clip betont, dann aber auch noch hinzugefügt: "Aber es ist genau so wichtig, dich auch für die Frau, die du danach geworden bist, zu ehren!" Mit dem Verkauf der Bilder in einem Kalender und weiteren Fan-Artikeln wolle sie deshalb in Zukunft Geld für eine gemeinnützige Organisation sammeln.

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

