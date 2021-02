Wenn das mal kein knackiger Start ins neue Jahr ist! Shay Mitchell (33) ist mittlerweile seit über einem Jahr Mutter. Die Pretty Little Liars-Darstellerin und ihr Partner Matte Babel (40) bekamen im Herbst 2019 ihre erste gemeinsame Tochter namens Atlas. In den ersten Monaten nach der Geburt kämpfte das Model mit kräftezehrenden Schwierigkeiten wie unzähligen schlaflosen Nächten. Nun ist offenbar etwas mehr Ruhe eingekehrt, sodass die Kanadiarin gleich zum Jahresbeginn 2021 mehr Raum schaffen konnte für ein straffes Sportprogramm. Und das zahlt sich nun aus! Wie fit Shay mittlerweile ist, zeigt sie jetzt mit einem Vorher-Nachher-Bild.

Auf Instagram teilt die 33-Jährige nun ein Foto von vor und nach ihrer mehrwöchigen Fitnesschallenge. "Ich habe mich im Januar dazu verpflichtet, mich aufzuraffen und nach nur vier Wochen habe ich mich schon so fit gefühlt wie seit Langem nicht mehr. Und ich kann sogar schon Ergebnisse vorweisen", erklärt sie zu ihrem Bild. Die beiden Schnappschüsse zeigen, dass Shay in nur wenigen Wochen vor allem rund um Bauch, Taille und Hüfte ordentlich abspecken konnte. Dafür habe sie jeweils 30 Minuten an fünf Tagen pro Woche trainiert.

Eine große Überwindung scheint das für die hübsche Brünette nicht gewesen sein. Sie schwärmt: "Ich habe es geliebt, in den vergangenen vier Wochen aufzustehen und eine Routine und eine Herausforderung zu haben, um den Tag zu beginnen." Nun fühle sie sich endlich wieder gesünder, energetischer und motivierter, was ihr ein rundum gutes Gefühl gebe.

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchel, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Shay Mitchell, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de