Ist Klaas Heufer-Umlauf (37) heute nicht ganz auf der Höhe? "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht in eine neue Runde. Der Entertainer und sein Partner Joko Winterscheidt (42) müssen in der TV-Show wieder zu verschiedenen Challenges antreten, um sich den Sieg zu sichern. Schon zu Beginn erklärt Klaas den Zuschauern, dass er vor Beginn der Dreharbeiten aufgrund einer Nackenverletzung eine Schmerztablette nehmen musste. Ist er durch das Medikament etwa ein bisschen zugedröhnt?

"Die war lecker, die Tablette", erklärt der Sänger grinsend – und sein Kumpel Joko bricht in Lachen aus. "Der ist total high", fällt er ein Urteil und schildert, dass Klaas ihm zuvor etwas erzählt habe, aber mittendrin einfach den Faden verloren hätte. Bei den ersten Spielen wird auch schnell klar: Klaas wirkt in der Nackengegend tatsächlich etwas steif und kann sich nicht richtig bewegen. Ob ihnen das heute Abend den Weg zum Thron erschweren wird?

Das Netz muss bei Klaas' Zustand auf jeden Fall schmunzeln. "Klaas in High? Na, das kann ja was werden", schreibt ein Twitter-User amüsiert. "Oh, das wird heut lustig", freut sich ein weiterer.

ProSieben / Stefan Gregorowius Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Getty Images / Freier Fotograf Klaas Heufer-Umlauf im Mai 2013 in Berlin

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei der 1Live Krone 2014

