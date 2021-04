Laura Maria Rypa bricht zu neuen Ufern auf! In der Vergangenheit war der Name der Influencerin vor allem wegen des Liebes-Dramas mit Pietro Lombardi (28) in aller Munde. Nach dem unschönen Ende der On-off-Beziehung schloss der DSDS-Star ein Paar-Comeback vehement aus und auch die Blondine scheint einen Schlussstrich gezogen zu haben. Stattdessen will sie der Welt jetzt mehr von sich zeigen: Laura hat nun nämlich auch einen YouTube-Kanal!

In ihrer Instagram-Story verkündete die Kölnerin diesen Schritt. "Leute, es ist so weit! Ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal!", schrieb sie zu einem Bild des neuen Profils. Erwarten können ihre Fans Videos zu Themen wie Fitness, Fashion und Beauty. "Ich denke, dass ihr mich durch meine Videos auf YouTube erst so richtig kennenlernen könnt. Ich freue mich darauf!", kündigte Laura euphorisch an. Bereits vor der Veröffentlichung des ersten Videos hat der Kanal bislang schon mehr als 300 Abonnenten zu verbuchen.

Anstatt sich ein zweites Standbein als YouTuberin aufzubauen, hätte sich Laura auch in die Welt des Reality-TVs wagen können. Im Netz hatte sie kürzlich verraten, dass sie nicht nur für die vergangene Love Island-Staffel angefragt worden war, sondern sogar auch schon für deren Vorgängerstaffel. "Ich feiere dieses Format einfach, ich gucke es gerne. Aber ich würde niemals mitmachen", schloss die Anwaltsgehilfin diesen Weg jedoch für sich aus.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

