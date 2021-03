Eingefleischte Fans von Pietro Lombardi (28) wissen ganz genau: Er ist großer Love Island-Fan! Der ehemalige DSDS-Star verpasst keine Sendung und liebt es, die Aktionen der flirtwilligen Islander lautstark via Social Media zu kommentieren. Auch die Mädels, die mitmachen, gefallen ihm hin und wieder – so hatte er sich unter anderem unsterblich in Kandidatin Melissa (25) verknallt. Die beiden haben sich hinterher sogar kennengelernt. Doch was hätte er wohl hierzu gesagt? Pietros Ex Laura Maria Rypa wurde auch schon für "Love Island" angefragt!

In ihrer Instagram-Story machte die Influencerin jetzt fleißig Werbung für die neueste Staffel der Flirtshow. Als ihre Fans sich bei ihr erkundigten, was dahintersteckt, erklärte Laura: "Die meisten denken jetzt, ich geh zu 'Love Island', aber nein, ich feiere dieses Format einfach, ich gucke es gerne." Weiter betonte die Beauty: "Aber ich würde niemals mitmachen – auch wenn ich schon die Anfrage dafür bekommen habe."

Laura und Pietros Beziehung war ein einziges Auf und Ab, bis er vor einigen Tagen schließlich klarstellte, dass die Sache zwischen ihnen ein für alle Mal aus und vorbei ist. In diesem Rahmen hatte der Erfolgssänger angedeutet, er sei für die süße Blondine nur "Mittel zum Zweck" gewesen – hinterher ruderte er jedoch zurück. Dennoch bekam die Anwaltsgehilfin dafür viel Hate von Pies Fans ab.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Webstar

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

