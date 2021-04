Danny Cipriani (33) und Victoria Rose haben Ja gesagt! Der englische Rugby-Spieler und seine Partnerin hatten im letzten Jahr zunächst einen schweren Schicksalsschlag: Victoria war mit ihrem ersten Kind schwanger, erlitt in der 24. Schwangerschaftswoche jedoch eine Fehlgeburt. Dieses furchtbare Ereignis legte auch die Hochzeitspläne des Paares erst mal auf Eis. Im August hatten sich die beiden nämlich verlobt. Doch jetzt ging Danny plötzlich mit einer aufregenden Nachricht an die Öffentlichkeit: Er und Victoria haben nun tatsächlich geheiratet!

"Offiziell Frau Cipriani – heute habe ich meine beste Freundin geheiratet", schwärmte Danny von seiner Ehefrau auf Instagram. Dazu teilte er zwei Schnappschüsse, auf denen Victoria dem Sportler einen dicken Kuss auf die Wange gibt und ihren Ehering in die Kamera hält. Auch wenn ihre Vermählung aufgrund der aktuellen Gesundheitslage in einem kleinen Rahmen stattfand, hatten sich die beiden für ihren großen Tag in Schale geworfen: Victoria trug ein hautenges, weißes Kleid und Danny ein weißes Hemd zu einer Stoffhose.

Danny und Victoria hoffen nun sicherlich, ganz romantisch im Eheglück schwelgen zu können. Verdient hätte es das Paar, denn es machte in der Vergangenheit einiges durch. Dannys Frau Victoria erlitt nicht nur eine Fehlgeburt. Letztes Jahr war zudem auch Dannys gute Freundin, die TV-Moderatorin Caroline Flack (✝40) verstorben. "Es war ein herausforderndes Jahr", resümierte der 33-Jährige das Jahr 2020 im Interview mit Sportsmail.

Instagram / dannycipriani87 Danny Cipriani mit seiner Ehefrau Victoria

Getty Images Danny Cipriani, Rugby-Spieler

Instagram / dannycipriani87 Danny Cipriani und Victoria Rose

