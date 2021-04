Endlich zeigte Adele Adkins (32) sich mal wieder in der Öffentlichkeit! Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki sorgte die "Hello"-Interpretin vor allem mit ihrem Körper für Aufsehen. Die Musikerin soll ganze 45 Kilo abgenommen haben. Immer wieder verzauberte sie ihre Fans mit Bildern von sich. Seit einigen Monaten ist es jedoch ungewohnt still um Adele. Nun wurde sie erstmals wieder gesichtet – bei der Oscar-Party von Daniel Kaluuya.

Nachdem der "Judas and the Black Messiah"-Star bei der Preisverleihung als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden war, ließ er es auf seiner eigenen Party krachen. Neben Rapper Drake (34) war auch Adele bei der Sause dabei, wie Videos auf Instagram zeigen. In einem grünen Fransenkleid ist die 32-Jährige mal beim ausgelassenen Tanzen, mal beim Schlürfen eines Drinks zu sehen. Auch auf einem Selfie mit Schauspielerin Amber Chardae Robinson strahlt Adele bis über beide Ohren.

Ob die nun rechtskräftige Scheidung von Simon der Grund für ihre losgelöste Stimmung ist? Nachdem die einstigen Eheleute sich bereits im Januar bezüglich ihrer Scheidung geeinigt hatten, wurde eine entsprechende Vereinbarung Anfang März auch von einem Richter unterzeichnet. Letztere beinhaltet unter anderem die Aufteilung des gemeinsamen Sorgerechts für ihren Sohn Angelo (8).

Instagram / adele Adele, Sängerin

Instagram / amberchardae Adele Adkins und Amber Chardae Robinson

ActionPress Simon Konecki und Adele

