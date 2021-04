Schon immer eine lange blonde Mähne: Diese Schauspielerin gewährte ihren Fans einen kleinen Einblick in ihr Privatleben – und in ihre Kindheit! Ashley Benson (31) stand sieben Jahre für die US-Serie Pretty Little Liars vor der Kamera und wurde damit weltberühmt. Ihr Privatleben versuchte sie trotzdem weitestgehend für sich zu behalten und äußerte zuletzt, wie schwierig sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit teilweise findet. Trotzdem zeigte sie ihren Fans jetzt ein paar herzige Kinderfotos!

"Rückblick zu 'Baby Benz'", betitelte Ashley einen Post auf Instagram mit zwei putzigen Kinderfotos von ihr. Auf beiden ist sie in süßen Kleidchen, mit den bereits bekannten blonden Locken und einem Lächeln auf den Lippen zu sehen. In den Kommentaren finden sich lauter Herz-Augen-Emojis.

Doch nicht nur ihre Fans, auch viele andere Stars haben etwas zu den goldigen Aufnahmen zu sagen: Weltstar Paris Hilton (40), eine Freundin der Schauspielerin, kommentierte den Beitrag etwa mit "Süße!!" und einem niedlichen Emoji.

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

Instagram / ashleybenson Schauspielerin Ashley Benson als Kind

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

