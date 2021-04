So ausgelassen haben sich Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) noch nie zusammen gezeigt! Im vergangenen Sommer hatten die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und der Schauspieler ihre Beziehung öffentlich gemacht. Anfang des Jahres überraschten sie dann mit einer weiteren Ankündigung: Sie werden zum ersten Mal Eltern. Nun unterhielten die beiden ihre Fans mit einem Post der ganz anderen Art: In einem Video tanzen Yeliz und Jimi mehr schlecht als recht miteinander!

Die Social-Media-Stars machten nun bei der Tanz-Challenge "Wow, You Can Really Dance" auf TikTok mit. Dabei geht es darum, so ulkige Bewegungen wie möglich zu machen – kein Problem für die werdenden Eltern, die sichtlich Spaß daran haben, miteinander rumzualbern. Auch auf Instagram teilte Yeliz den Clip und brachte damit nicht nur ihre Fans, sondern auch so einige Promis zum Lachen. "Wie geil ist das denn", schrieb etwa Ex-Bachelor-Babe Lina Özgenç unter dem Beitrag.

Auch Cheyenne (20) und Natascha Ochsenknecht (56) kriegen sich beim Anschauen des 15-sekündigen Clips kaum wieder ein. Und das war wohl auch die Intention des Paares. "Ohne Spaß kein Fun", schrieb die 27-Jährige zu dem Video. Wie gefallen euch Jimi und Yeliz' Dance-Moves? Verratet es in unserer Umfrage am Ende des Artikels.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, April 2021

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

