Diese Macke von Mischa Mayer (29) bereitet Sam Abdul (31) wortwörtlich schlaflose Nächte! Nach anfänglichen Spekulationen ist es nun seit Kurzem offiziell: Die Influencerin und der einstige Love Island-Kandidat sind tatsächlich ein Paar! Sogar die drei magischen Worte sind bereits gefallen und auch den Sohn der Beauty hat Mischa bereits ins Herz geschlossen. Doch bei aller Liebe gibt es doch etwas, das die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin an ihrem Partner überhaupt nicht leiden kann!

In Sams Instagram-Story wurde das Paar auf ein Thema angesprochen, das schon 2019 in der "Love Island"-Villa heiß diskutiert wurde: Mischas Schnarchen. Ein Fan erkundigte sich, wie es der 31-Jährigen damit ergehe. Deren Antwort fiel recht deutlich aus. "Leute, das ist so schlimm. Ich habe letzte Nacht auch wieder auf der Couch gepennt", klagte die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin. Selbst ihr Sohn Ilja schlafe unter diesen Umständen freiwillig in seinem Bett, berichtete die Beauty und wurde nicht müde zu betonen, wie schrecklich die lästigen Schlafgeräusche sind.

Mischa scheint sogar selbst Mitleid mit seiner Freundin zu haben. "Ups", kommentierte der aktuell kränkelnde Muskelmann das kurze Video und gelobte Besserung. "Sobald ich gesund bin, muss ich das behandeln lassen, sonst – Trennung", witzelte der Tattooliebhaber.

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul und Mischa Mayer

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und Samantha Abdul mit Sams Sohn

Instagram / samantha_abdul "Love Island"-Star Mischa und Bachelor-Girl Sam

