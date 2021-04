Bei 5 Senses for Love hören die Hochzeitsglocken überhaupt nicht mehr auf zu läuten! Diverse Singles haben sich auf ein abenteuerliches Experiment eingelassen: Sie lernen den potenziellen Partner fürs Leben kennen – mit allen Sinnen, außer dem Sehen. Einige der Kandidaten haben sich tatsächlich auf diese Art ineinander verliebt. Eine ganze Flut von Verlobungen lässt das Zuschauerherz höherschlagen: Gleich drei weitere Paare wollen tatsächlich vor den Altar treten!

Sowohl Yma Louisa und Marvin Osei als auch Anastasja Principessa und Manuel Sofia werden bald den Bund fürs Leben eingehen – ihrem Beispiel folgen nun allerdings noch drei weitere Couples. Merle Carina und Christian Hesse entschieden sich ebenso für eine gemeinsame Zukunft – die beiden bereuten ihre Entscheidung keinesfalls. "Mit Merle hab ich eine super Wahl getroffen und optisch hat sie mich sofort geflasht", schwärmte der Verwaltungsleiter in einem Pflegeheim. Auch Nicole Szagun nahm den Antrag von ihrem Sahand an – und schien damit ebenfalls voll und ganz zufrieden zu sein: "Dass da wirklich so tolle Männer herauskommen, hätte ich aber auch nicht gedacht."

Alissa Weber und Sebastian Kolb entschieden sich auch zu einer Heirat. Allerdings schien die Bürokauffrau ihre Wahl relativ schnell zu bereuen – während ihr Verlobter völlig aus dem Häuschen war. "Das ist überhaupt nicht mein Typ", gestand die Beauty geknickt.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

SAT.1/Benedikt Müller Collage: Nicole Szagun und Sahand

SAT.1/Benedikt Müller Collage: Alissa Weber und Sebastian Kolb

Instagram / wlissa_aeber Alissa Weber, TV-Single

