Nicole Szagun gibt preis, was hinter ihrem Gewichtsverlust steckt. Im November hatte die ehemalige 5 Senses for Love-Kandidatin verraten, dass sie sich Fett absaugen, die Bauchdecke straffen und ihren Po durch einen sogenannten Brazilian Butt Lift vergrößern ließ. Daraufhin wog sie zwei Kilo weniger – in den beiden darauffolgenden Monaten verlor sie sechs weitere. Wie hat Nicole das so schnell geschafft?

Im Interview mit Promiflash erzählte die vierfache Mutter, dass die OP sie sehr glücklich gemacht habe und dazu motiviere, weiterhin an einem perfekten Body zu arbeiten: "Dazu habe ich auch professionelle Hilfe durch meinen Personal Trainer aus Dubai, der Bodybuilder ist und mir täglich mit Rat und Tat per Video-Calls zur Seite steht." Momentan fahre sie jeden Tag 20 bis 30 Kilometer Fahrrad und mache verschiedene Work-outs. Außerdem habe sie ihre Ernährung umgestellt und esse täglich nicht mehr als 1800 Kalorien: "Ich esse nur noch eine Hauptmahlzeit und wenig Kohlenhydrate, dafür sehr viele Proteine."

Darüber hinaus betonte Nicole, dass sie sehr diszipliniert sei und alles, was sie sich vornehme, auch durchziehe. "Nach all den schweren Jahren habe ich Schritt für Schritt an einzelnen Zielen gearbeitet: Erst aus einer Ehe-Hölle raus, um dann ein gutes Fundament für meine Kinder aufzubauen. Dann kam das Fernsehen und ich bin unvorbereitet zu '5 Senses' gegangen", erklärte die Blondine. Nun sei ihr "Projekt Außen" an der Reihe – und dafür gab es sowohl im Netz als auch in ihrem privaten Umfeld nur positive Resonanz. "Meine Kinder finden das Ganze sehr toll", schwärmte die Reality-TV-Kandidatin.

Nicole Szagun im Januar 2022

Nicole Szagun, TV-Bekanntheit

"5 Senses for Love"-Kandidatin Nicole Szagun Anfang 2022

