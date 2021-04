Sie haben wohl viele Menschen im letzten Jahr begleitet: Die immer häufiger stattfindenden Netflix-Abende bis hin zum Serien-Marathon. In einer Zeit, in der die Gestaltung der Freizeit so eingeschränkt war, wurden Filme und Serien immer interessanter. So erfuhren viele Formate einen regelrechten Hype. Die Planung für weitere Staffeln war aber oft unklar, da die Dreharbeiten wegen der Pandemie nicht immer termingerecht durchgeführt werden konnten. Umso schöner, dass Netflix nun trotz aller Hindernisse frohe Neuigkeiten verkünden kann: Die Serien You und The Witcher werden noch dieses Jahr neue Staffeln bekommen!

Wie ein Sprecher von Netflix jetzt verriet, wurden die Dreharbeiten für "You" kürzlich abgeschlossen. Die Geschichte um das Stalking- und Morddrama von "Joe", gespielt von Penn Badgley (34), geht also bald weiter und wird Fans mit einer dritten Staffel, die gegen Ende des Jahres gezeigt werden soll, wieder in Angst und Schrecken versetzen. Auch die Dreharbeiten für "The Witcher" wurden nun verspätet beendet – trotz der Pandemie und einer Verletzung, die sich Hauptdarsteller Henry Cavill (37) dabei zugezogen haben soll. Deswegen gab es bei der auf einer Buchreihe basierenden Serie zunächst mehrere Drehstopps.

Durch Coronatests, Quarantäne und Impfungen konnten die Drehs der Staffeln trotz der aktuellen Gesundheitskrise aber weitergeführt werden. Wie lange genau die Post-Produktion dauert, ist noch nicht kommuniziert worden. Die Vorfreude dürfte bei den Fans aber dennoch immens sein.

Anzeige

Netflix Penn Badgley in "You – Du wirst mich lieben"

Anzeige

Netflix/The Witcher Henry Cavill als Geralt von Riva in "The Witcher"

Anzeige

Beth Dubber/Netflix Victoria Pedretti und Penn Badgley in der Serie "You", Staffel 2

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de