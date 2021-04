Bei Ex on the Beach geht es darum, sich mit gescheiterten Liebschaften zu konfrontieren. Das stand also auch Kandidatin Roxy bevor, deren böse Vorahnung sich prompt bestätigte: Ihr Ex-Flirt Jay, den sie bei Temptation Island V.I.P. kennengelernt hatte, zog in der vergangenen Folge in die Villa ein und sorgte bei der Single-Dame für Gefühlschaos. Dabei machte Roxy kein Geheimnis daraus, wie wenig begeistert sie von der Ankunft des Strippers ist. Mit Promiflash sprach sie über das unliebsame Wiedersehen und ihren Eindruck von Jay.

Für die Reality-TV-Bekanntheit war es ein seltsames Gefühl, ihren Ex-Liebhaber wiederzusehen. "Damals nahm es ein abruptes Ende und es hat einfach eine Aussprache gefehlt", verrät das Reality-Sternchen im Promiflash-Interview. Nach wie vor fällt ihr in Bezug auf Jay jedoch nur ein Ausdruck ein: Fake! "Er spricht ganz anders, wenn eine Kamera in der Nähe ist", ist sich Roxy sicher und erklärt weiter: "Wenn ich Interviews sehe oder das Date mit Sandra – da habe ich ihn nicht wiedererkannt. Er spricht total euphorisch und überdreht, was er im Privaten einfach nicht ist."

Doch auch die Gegenseite lässt kein gutes Haar an der Brünetten. Im Gespräch mit Promiflash behauptete Jay, Roxy habe sich in der Kuppelshow gezielt aufgeregt und in Szene gesetzt, während er längst mit der Sache abgeschlossen habe. "Dass sie wiederum eine Diskussion und die Aufmerksamkeit haben will, war mir auch klar. Sie liebt es ja, künstlich Drama zu machen", warf der Leipziger seiner Verflossenen vor.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNOW Roxy, Jay und Sandra bei "Ex on the Beach" 2021

Instagram / _roxytv_ "Ex on the Beach"-Kandidatin Roxy

TV NOW Jay und Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

