Bleibt Matthias Opdenhövel (50) der ProSieben-Show The Masked Singer weiterhin erhalten? Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, stellte der Sender nun seine neue Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live" – moderiert von Matthias und Linda Zervakis – vor. Ab Herbst läuft das politische Journal einmal wöchentlich live über die Bildschirme. Ebenfalls im Herbst startet die neue "The Masked Singer"-Staffel – hat Matthias dafür überhaupt noch Zeit?

Die Fans der Kostümshow können aufatmen! Der 50-Jährige wird "The Masked Singer" auch weiterhin moderieren. "Ich werde mir doch mein Baby nicht nehmen lassen", stellte er in der Pressekonferenz klar. Matthias sei sich zwar im Klaren darüber, dass sein Terminkalender nun voller werde, doch darauf freue er sich auch. "Ich wollte ja mehr machen und jetzt darf ich es. Trotzdem wird 'The Masked Singer' weiterhin möglich sein", betonte das TV-Gesicht.

Im Herbst geht die beliebte Rateshow bereits in eine fünfte Runde. Ein genaues Startdatum gibt es zwar noch nicht, die Fans können aber schon jetzt gespannt sein. "Wir freuen uns sehr auf eine neue Staffel im Herbst auch damit einigen interessanten Neuigkeiten", teaserte Matthias an.

ProSieben Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, "Zervakis & Opdenhövel. Live."-Moderatoren

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Monstronaut und Matthias Opdenhövel

The Masked Singer Matthias Opdenhövel mit zwei "The Masked Singer"-Kostümen

