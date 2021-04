Adele Adkins (32) stiehlt allen die Show. Auf der Oscar-Aftershow-Party von Preisträger Daniel Kaluuya tummelten sich am Wochenende etliche Stars und Sternchen. Neben Rapper Drake (34) mischte sich auch die Popsängerin unter die Gäste, wie man in einem Video auf Instagram sehen kann, und zeigte sich nach langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit. Ausgelassen tanzte die Musikerin in der Menge und schlürfte an ihren Drinks. Nicht nur mit ihrem limettengrünen Fransenmantel zog sie die Blicke auf sich – Adele zeigte einmal mehr ihre schlanke Figur! In der Vergangenheit hatte die 32-Jährige im Netz immer wieder ihren enormen Gewichtsverlust von stolzen 45 Kilo präsentiert.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de