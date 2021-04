Von diesem Anblick scheint Travis Barker (45) nicht genug zu bekommen! Seit Februar ist es offiziell: Der Blink-182-Star liebt Keeping up with the Kardashians-Beauty Kourtney Kardashian (42). Wie vernarrt er in seine neue Freundin ist, bewies der Drummer nicht nur bereits mit einem Tattoo, das er sich für sie stechen ließ – er stellte auch mit einem Knutschfoto seine tiefen Gefühle für sie zur Schau. Jetzt legt er mit einem weiteren Turtel-Post nach – und gibt seinen Fans dabei freie Sicht auf Kourtneys Po!

Travis teilte jetzt eine Reihe Schnappschüsse auf Instagram, die ihn und seine Liebste bei einer gemeinsamen Auszeit in der Natur zeigen. Unter anderem waren die Turteltauben während des Trips mit einem Schlauchboot unterwegs – und auf dem schoss der Musiker ein Bild von seiner Freundin, das vor allem seinen männlichen Fans ziemlich gefallen dürfte: Darauf ist nämlich die Kehrseite der Unternehmerin in einem ultraknappen Bikini zu sehen. "Mit dir gehe ich überallhin", formulierte er romantisch zu dem Netzbeitrag. Kourtney kommentierte seine Nachricht mit dem vielsagenden Wort "überallhin".

Das Paar entspannte allerdings nicht nur bei einer Bootstour – es zeigte sich auch von seiner sportlichen Seite: Kourtney und Travis übten sich nämlich beim Klettern – und überquerten zusammen eine gerade mal fußbreite Stahlseilbrücke. Auf der legten sie für einen romantischen Kuss einen kurzen Stopp ein.

Instagram / COL82ctHFrr Kourtney Kardashian im April 2021

Getty Images Reality-TV-Star Kourtney Kardashian

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2021

