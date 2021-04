Sie planen schon eine gemeinsame Zukunft! Vor wenigen Tagen überraschten der ehemalige Love Island-Hottie Mischa Mayer (29) und die einstige Bachelor-Teilnehmerin Samantha Abdul (31) ihre Fans mit einer Hammer-Neuigkeit: Sie sind tatsächlich ein Paar. Nach langen Spekulationen machten die beiden ihre Liebe nun also offiziell. Dass es den beiden wirklich ernst ist, machen sie jetzt mit einem offenen und ehrlichen Beziehungs-Talk deutlich: Mischa und Sam wünschen sich sogar gemeinsamen Nachwuchs!

In einer Fragerunde auf Instagram standen die beiden vor Kurzem ihren Fans Rede und Antwort. Unter anderem wollte ein Follower wissen, ob die 31-Jährige noch mal ein Kind haben wolle. Ihre klare und deutliche Antwort: "Mit Mischa ja. Aber nicht nächste Woche und auch nicht nächsten Monat und auch bitte nicht mehr dieses Jahr. Okay?" Für den Ex-Islander eine zufriedenstellende Aussage. "Okay abgemacht! Aber danach", entgegnete Mischa ihr mit einem Augenzwinkern.

Dass die beiden schon jetzt ein Herz und eine Seele sind, verrieten sie auch Promiflash – denn sie haben sich bereits gegenseitig ihre Liebe gestanden. "Wir haben uns schon die magischen drei Worte gesagt", erzählte Mischa im Interview. Das Paar fühlt sich einfach zu dem jeweils anderen extrem hingezogen. "Ich kann, denke ich, für uns beide sprechen, wenn ich sage, die Gefühle sind bei uns beiden schon sehr intensiv, aufgrund der Zeit, die wir miteinander verbracht haben", gab der 29-Jährige weiter preis.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Reality-TV-Star

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul und Mischa Mayer

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und Samantha Abdul mit Sams Sohn

