Das Singledasein ist für Jana Kramer (37) noch etwas ganz Neues. Die Schauspielerin gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass sie sich von ihrem Ehemann Mike Caussin (34) scheiden lassen will. In der Ehe der beiden hatte es zuvor bereits einige Krisen gegeben. Der NFL-Star hatte schon 2019 eingestanden, an Sexsucht zu leiden und seine Frau mehrfach betrogen zu haben. Nun hat Jana endgültig den Schlussstrich gezogen. Doch sich an ihre Trennung zu gewöhnen, fällt der "One Tree Hill"-Beauty noch sehr schwer.

Das erzählte die 37-Jährige ihren Followern nun in ihrer Instagram-Story. "Ich wollte mich nur für eure Kommentare und Nachrichten bedanken. Ich muss anfangen, mich an meine neue Normalität zu gewöhnen. Verzeiht mir, wenn ich noch nicht genau weiß, wie das funktioniert", sagte sie nach einer kurzen Netz-Funkstille. Jana möchte sich nicht von ihrem aktuellen Liebeskummer ablenken, sondern ihre Gefühle lieber vernünftig verarbeiten. Dafür liest sie viel und hat eine Therapie begonnen.

Warum sich Jana und Mike nach sechs gemeinsamen Ehejahren ausgerechnet jetzt für eine endgültige Trennung entschieden haben, ist nicht bekannt. Wie Us Weekly berichtet, hat die zweifache Mutter aber bereits vergangene Woche die Scheidung eingereicht. Dort soll sie Ehebruch als Scheidungsgrund angegeben haben.

Anzeige

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den iHeartRadio Podcast Awards, 2019

Anzeige

Getty Images Jana Kramer bei den E! People's Choice Awards, 2019

Anzeige

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den CMT Music Awards, 2015

Anzeige

Wusstet ihr, dass es zwischen Jana und Mike schon länger gekriselt hat? Ja, das ist doch bekannt. Nein, das war mir neu. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de