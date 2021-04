Sie sind wohl DAS Traumpaar überhaupt! Am 29. April 2011 hatten Millionen von Zuschauern gebannt vor den Fernsehbildschirmen gesessen: In einer pompösen Zeremonie hatte Prinz William (38) seine Kate (39) zur Frau genommen – und damit den Startschuss für eine große Liebesgeschichte gesetzt. Genau zehn Jahre ist die Trauung der Royals nun her – und anlässlich ihres Hochzeitstags posteten Will und Kate nun neue, zuckersüße Pärchenfotos!

Auf dem Instagram-Profil der dreifachen Eltern erschienen genau um Mitternacht gleich zwei neue Bilder der beiden – und die rauben ihren Fans glatt den Atem. In einem hellblauen Blümchenkleid strahlt Kate in die Kamera, während ihr Mann sie verliebt anschaut. Auf einem weiteren Schnappschuss hält der zukünftige König seine Frau schützend im Arm, während diese sich an ihn lehnt. "Zehn Jahre", heißt es ganz simpel zu den Aufnahmen.

Die Follower von Will und Kate sind nach diesem Strahle-Content völlig aus dem Häuschen. Überschwänglich gratulieren sie den beiden zu ihrem besonderen Jubiläum. "Ihr habt eine märchenhafte Ehe, genau wie deine Großeltern, William", schwärmte ein User in den Kommentaren.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf ihrer Hochzeit am 29. April 2011

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William an ihrer Hochzeit 2011

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de