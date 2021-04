Romina Palms (21) Kampfgeist hat sich ausgezahlt! In den vergangenen Wochen bei Germany's next Topmodel lief es für die rothaarige Schönheit in Sachen Jobs nicht gerade rund: Zwar hatte die Beauty mitunter die meisten Einladungen zu Castings – einen Kunden konnte sie allerdings nicht überzeugen und ging stattdessen mit leeren Händen nach Hause. Das hat sich nun aber geändert: Romina sicherte sich ihren allerersten Modeljob!

Mit ihrer selbst gestylten Wellenfrisur konnte sich Romina bei der Vorstellungsrunde des britischen Unternehmens Dyson gegen ihre Konkurrenz um Dascha Carriero (21), Soulin Omar und Alex Mariah durchsetzen: Sie ist das neue Werbegesicht der neuen europaweiten Kampagne. Kurz nach der Verkündung kann Romina ihren Joberfolg selbst kaum glauben: "Ich bin überwältigt. Ich freu mich sehr und bin sprachlos. Das Kämpfen hat sich ausgezahlt!" Direkt am darauffolgenden Tag ging es für Romina zum Dreh nach Hamburg.

Mit dem Dyson-Job dürfte Romina eine große Last von den Schultern gefallen sein – immerhin hatte sie stets Heidi Klums (47) Aussage "Ein Model ohne Job ist kein Model" im Hinterkopf. Inzwischen stehen nur noch zwei Kandidatinnen ohne erste Jobs fest: Yasmin Boulagh (19) und Luca Vanak. Beide konnten bei jeweils zwei Castings noch nicht punkten.

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Kandidatin bei GNTM 2021

Anzeige

Instagram / yasmiinmina Yasmin Boulagh, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de