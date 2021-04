Wer muss heute Abend zittern? Nur noch neun Girls kämpfen bei Germany's next Topmodel um den Einzug ins Finale. Jetzt kommt es auf jedes Detail an, um Heidi Klum (47) davon zu überzeugen, das gewisse Etwas mitzubringen. Heute steht ausgerechnet ein Nackt-Walk an – eine besonders große Herausforderung! In der Promiflash-Umfrage hattet ihr die Wahl: Für diese Kandidatin hat Heidi eurer Meinung nach heute kein Foto.

Zwei Girls stellten sich im Voting als besonders bedroht heraus: Von insgesamt 1.051 abgegebenen Stimmen [Stand: 29. April, 17:20] entfielen 33 Prozent auf Luca Vanak! Damit sehen 347 Leser die 19-jährige Abiturientin nicht in der nächsten Runde. Doch auch Ana Martinović muss sich nach Sicht der Voter auf Kritik gefasst machen: 29,5 Prozent, also 310 Stimmen, sehen die Neu-Ulmerin in Gefahr. Auch Liliana Maxwell (21) steht offenbar bei einigen auf dem Zettel: 17,7 Prozent denken, dass die Ostwestfälin in der kommenden Woche nicht mehr dabei ist. Das entspricht 186 Promiflash-Lesern.

Glaubt man dem Ranking, müssen sich die üblichen Verdächtigen hingegen keine Sorgen machen: Nur wenige Stimmen entfielen auf Soulin Omar (2,2 Prozent), Alex Mariah Peter (1,5 Prozent) und Dascha Carriero (1,1 Prozent). Die Fans der Castingshow dürfen gespannt sein, ob Modelmama Heidi das genauso sieht.

Instagram / angelina.vnk GNTM-Kandidatin Luca

Instagram / ana.martinovic_ GNTM-Kandidatin Ana

Instagram / dascha_ua Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

