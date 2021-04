Große Babyfreuden im Hause Szewczenko! Vor wenigen Tagen meldete sich Tanja Szewczenko (43) mit einem Update aus dem Krankenhaus. Der Grund: In der 34. Schwangerschaftswoche hatte die einstige Alles was zählt-Darstellerin einen Blasensprung erlitten. Daraufhin hatten es ihre Babys besonders eilig: Die beiden Zwillingsjungen haben jetzt einige Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt – und sind wohlauf! "Hallo, wir sind Leo und Luis. Geboren am 27.04.2021 um 23:50 Uhr und 23:51 Uhr", verkündet die frischgebackene Dreifach-Mutter auf Instagram. Alle Infos zu Tanjas Zwillingen bekommt ihr im Video!

