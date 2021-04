Mit diesen Zeilen versüßt sie ihm garantiert den Tag! Seit 2019 sind New Girl-Darstellerin Zooey Deschanel (41) und Jonathan Scott (43) ein Paar – und die beiden haben offenbar kein Problem damit, die Öffentlichkeit an ihrer Beziehung teilhaben zu lassen. Des Öfteren widmen sie sich im Netz liebevolle Zeilen und auch jetzt ist es wieder soweit. Denn Jonathan hat Geburtstag und was darf nicht fehlen? Na klar, ein romantischer Beitrag seiner Liebsten.

"Herzlichen Glückwunsch an meinen netten, süßen, wundervollen, lustigen, cleveren, großzügigen, fürsorglichen, gut aussehenden Gentleman, der manchmal Pizza und gegrillten Käse in einer Mahlzeit bestellt", beginnt Zooey ihren Post auf Instagram. Dazu teilt sie ein Foto von Jonathan, der seinen 43. Geburtstag feiert. Damit ist die Liebeserklärung aber noch nicht vorbei. "Ich möchte nicht kitschig oder übertrieben klingen, aber die Wahrheit ist: Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt", schreibt die Schauspielerin weiter und schließt ihren Post mit drei roten Herz-Emojis ab.

Jonathan selbst meldet sich auf seinem Profil ebenfalls zu Wort, denn nicht nur er, sondern auch sein Zwillingsbruder Drew wird ein Jahr älter. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen besten Freund, Geschäftspartner und kleinen Bruder (hey, vier Minuten zählen). Ich bin so froh, dass wir das Leben zusammen verbringen dürfen, Drew. Gönn dir heute viel Kuchen... und bitte teile ihn mit mir", hält der "Property Brothers"-Star zu gemeinsamen Schnappschüssen fest.

