Steph Claire Smith (27) lässt sich auch hochschwanger nicht von ihrer Sport-Routine abbringen! Die australische Influencerin und ihr Mann Josh Miller erwarten momentan ihr erstes Kind – es soll ein Junge werden. Bis sie ihren Sohn zum ersten Mal in die Arme schließen können, kann es nur noch Tage dauern: Der errechnete Geburtstermin ist Anfang Mai. Das sieht man der werdenden Mama inzwischen auch an: Stephs Bauch ist kugelrund! Und trotzdem treibt die hochschwangere Fitness-Influencerin weiterhin Sport...

Via Instagram veröffentlichte die Australierin jetzt ein Video, dass sie beim Pilates zeigt. Auffällig ist: Ihre XXL-Kugel tut ihrer Beweglichkeit offenbar keinen Abbruch. Außerdem sieht die Schwangere einfach nur fantastisch aus! In der Bildunterschrift erklärt Steph: "Ich halte mich und meinen Körper weiterhin mit ein bisschen pränatalem Pilates in Bewegung. Ich gehe es ganz langsam an." Wie sich wohl der kleine Mann im Bauch mit dem Sport fühlt? "Muss gemütlich sein dadrin", witzelt die werdende Mama lediglich.

In den weiteren Zeilen betont Steph: "Ich freue mich so sehr auf die Geburt – wann auch immer sie jetzt genau sein wird." In ihrer Story ergänzt sie: "Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Körper und mein Baby sind noch nicht bereit. Ich glaube, das dauert noch ein paar Tage." Was sagt ihr dazu, dass sie so kurz vor der Geburt noch Sport treibt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Fitness-Influencerin

