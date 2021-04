Strahlt Evanthia Benetatou (29) ihre Probleme einfach weg? Gestern überraschte die einstige Bachelor-Finalistin ihre Follower im Netz mit emotionalen News: Ihr Noch-Verlobter Chris Broy sei aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, verriet sie mit Tränen in den Augen. Und das, obwohl die beiden momentan sogar Nachwuchs erwarten. Nach seinen Dreharbeiten für das TV-Format Kampf der Realitystars haben sich seine Gefühle für die werdende Mama wohl verändert. Trotz des Liebesdramas teilte sie nun ein superglückliches Babybauch-Pic!

Via Instagram postete sie den sonnigen Schnappschuss, auf dem sie bis über beide Ohren grinst. Wenn man Evas kugelrunde Körpermitte betrachtet, scheint das Bild auch aktuell zu sein. Eigentlich will sie mit dem Beitrag auf eine Spendenaktion aufmerksam machen – findet aber zugleich gefühlvolle Worte, die erstaunlich gut zu ihrer jetzigen schweren Situation passen. "Kennt ihr die Momente, in denen ihr euch einfach mal zurückziehen möchtet, um neue Kraft zu tanken und um eure Gedanken zu sortieren?", fragt sie ihre Community.

Chris äußerte sich auch bereits zu der räumlichen Trennung von Eva auf Social Media. "Wir fahren gut damit. Wir tun es für das Kind, wir werden für das Kind da sein", versicherte er seinen Abonnenten. Außerdem sei es nun mehr als wichtig, dass Eva ihre Ruhe hat – nach der sie sich ihrem Posting zufolge offenbart auch sehnt.

