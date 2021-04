Sarafina Wollny (26) gibt endlich ein neues Update zu ihrer Zwillingsschwangerschaft! Die TV-Bekanntheit und ihr Mann Peter (28) werden zum ersten Mal Eltern. Wie die werdende Oma Silvia Wollny (56) vor Kurzem ausplauderte, sollen die Zwillinge am 23. Juli das Licht der Welt erblicken. Sarafina befindet sich also im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Nun ist der Die Wollnys-Star im achten Monat angekommen und zeigt, wie groß der Bauch bereits ist.

"Hallo, achter Monat", schrieb Sarafina zu einem Instagram-Bild von sich, auf dem sie ihre Kugel präsentiert. Dass ihre Babys bald zur Welt kommen, kann die werdende Mutter fast nicht glauben. "Die Zeit vergeht so unglaublich schnell, die [kommende] Zeit wird auch so schnell vergehen und wir halten euch zwei Bauchzwerge in den Armen." Die 26-Jährige freue sich schon riesig darauf, ihren Nachwuchs kennenzulernen.

Das Geschlecht ihrer eineiigen Zwillinge kennen Sarafina und Peter nicht – sie wollen sich überraschen lassen. Der zukünftige Zweifach-Vater hat aber einen Wunsch: "Ich hoffe, es gibt zwei Jungs. Wir müssen ja langsam mal an die Überzahl gehen hier", scherzte er vor Kurzem.

Instagram / wollnysilvia Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Oktober 2020

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

