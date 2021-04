Für Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) stand jetzt ein ganz besonderer Tag an: Sie feierten bereits ihren zehnten Hochzeitstag. Anlässlich dieses Highlights trudelten natürlich zahlreiche Glückwünsche ein – auch Queen Elizabeth II. (95) ließ es sich nicht nehmen, dem Paar öffentlich zu gratulieren. Auf einen Post warten die Royal-Fans bislang jedoch vergebens und zwar von Williams jüngerem Bruder Prinz Harry (36) und seiner Frau Meghan (39).

Wenn im britischen Königshaus ein Jubiläum ansteht, ist es in der Regel üblich, dass sich andere Familienmitglieder bei Instagram und Co. dazu äußern. Seitdem Harry und Meghan ihren Rückzug angetreten haben, halten sie sich mit Beiträgen im Netz zurück – was jedoch nicht bedeutet, dass sie William und Kate nicht gratulierten. Ein Sprecher der Sussexes bestätigte gegenüber The Daily Beast, dass sie sich bei den Turteltauben privat gemeldet hätten – genaue Details sind jedoch nicht bekannt.

Prinz Charles (72) und seine Frau Camilla (73) nahmen wie die Queen den öffentlichen Weg. Die zwei veröffentlichten ein Porträt des Paares auf ihrem Twitter-Account. "Wir wünschen dem Herzog und der Herzogin von Cambridge einen sehr glücklichen zehnten Hochzeitstag", lautete die Bildunterschrift.

