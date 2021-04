Lili Paul-Roncalli (22) kehrt zurück auf die Tanzfläche! In der vergangenen Staffel von Let's Dance konnte die Zirkusartistin nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum nachhaltig begeistern und wurde mit dem Titel "Dancing Star 2020" belohnt. Doch nach ihrem eindrucksvollen Show-Sieg mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (40) kehrte die Akrobatin wieder zurück in die Manege. Nun will Lili aber offenbar doch noch einmal dem Ruf ihrer Tanzschuhe folgen: Sie wird Teil der kommenden "Let's Dance"-Live-Tour sein!

Via Instagram teilte die 22-Jährige diese aufregenden Neuigkeiten mit ihren Followern. "Ich bin sehr glücklich, dass ich nun offiziell verkünden darf, dass ich bei der kommenden Live-Tour von 'Let’s Dance' im November 2021 mittanzen werde", schrieb Lili. "Ich freue mich wahnsinnig auf die gesamte 'Let’s Dance'-Crew, denn dieses Jahr gibt es die Highlights aus den letzten beiden TV-Staffeln", gab sich die dunkelhaarige Schönheit enthusiastisch.

In den kommenden Wochen sollen auch noch die weiteren Promis, verkündet werden, die mit auf Tournee gehen. Bisher bestätigt wurde neben Lili zudem der Sänger Luca Hänni (26). Ob Lilis Tanzpartner Massimo ebenfalls mit von der Partie sein wird, bleibt fraglich. Vor wenigen Wochen sind der Profitänzer und seine Frau Rebecca Mir (29) zum ersten Mal Eltern geworden. Wegen des Babysegens hatte er zuvor bereits seine Teilnahme an der aktuellen "Let's Dance"-Staffel abgesagt.

Thomas Burg / ActionPress Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli im "Let's Dance"-Finale

Getty Images Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli bei "Let's Dance" 2021

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató 2021

