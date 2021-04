Marc Zimmermann und Anna Iffländer schweben noch immer auf Wolke sieben! Für den Studenten und die Sachbearbeiterin war ihre Love Island-Teilnahme im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Seit Tag eins bildeten die beiden auf der Liebesinsel ein Couple. Nach den Dreharbeiten lernten die Kuppelshow-Stars sich weiter kennen und sind bis heute zusammen. Und das total glücklich: Marc widmete seiner Anna nun liebevolle Worte im Netz.

Dass der gebürtige Kölner bei "Love Island" die Frau fürs Leben gefunden hat, ließ ihn in einem Instagram-Post jetzt ganz sentimental werden. "Wie sagt man so schön, die schönsten Dinge im Leben passieren oft ganz unerwartet. Eines der schönsten Dinge in meinem Leben war dir, Anna, zu begegnen!", schrieb Marc darin.

Auch Ex-"Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) freut sich, dass Anna und Marc sich in der Show gefunden haben. "Sie sind für mich die größte Überraschung in der Staffel", erzählte sie gegenüber Promiflash. Sie schaue gelegentlich auf den Profilen der beiden vorbei und freue sich dann immer, ihr Glück zu sehen. Ob auch Marcs jüngste Liebeserklärung der 44-Jährigen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird?

Instagram / annaiff Marc Zimmermann und Anna Iffländer im November 2020

Instagram / annaiff Das "Love Island"-Couple Marc und Anna

RTL2 "Love Island"-Moderatorin Jana Ina Zarrella

