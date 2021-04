Ganz offensichtlich schweben diese beiden auf Wolke sieben: Mischa Mayer (29) und seine neue Freundin Samantha Abdul (31). Der Love Island-Star und das Bachelor-Babe fanden in diesen verrückten Zeiten zueinander und verliebten sich. Auch die drei magischen Worte seien mittlerweile schon gesagt worden. Doch wie hat die Hamburgerin es geschafft, Mischa so sehr den Kopf zu verdrehen? Was liebt der Muskelmann so an seiner Sam? Promiflash hat nachgehakt!

Die beiden Turteltäubchen sind gerade dabei, der ganzen Welt im Netz zu zeigen, wie verliebt sie ineinander sind. Aber was genau schätzt Mischa an seiner neuen Freundin am meisten? "Sam ist eine Powerfrau durch und durch, ich bewundere ihre Willenskraft und Stärke als alleinerziehende Mutter", verrät er im Interview mit Promiflash. "Noch dazu teilen wir den gleichen Humor", sagt der 29-Jährige. Ganz besonders schwärmt er vom großen Herz der Dame an seiner Seite und gibt zudem preis: "Seitdem ich mit Sam zusammen bin, laufe ich mit einem riesengroßen Grinsen durch die Welt!"

Dass die 31-Jährige bereits einen Sohn hat, stört Hottie Mischa überhaupt nicht: "Sie hat ihren Sohn so gut erzogen, das macht es [...] einfacher, mich in diese perfekte Familie einzubringen", erklärt er. Unter einem aktuellen Instagram-Post schreibt er außerdem, dass er "den Kleinen verdammt gerne" habe. Kein Wunder – der Reality-TV-Star betonte in der Vergangenheit bei "Love Island" bereits, dass er ein absoluter Familienmensch sei.

Instagram / samantha_abdul "Love Island"-Star Mischa und Bachelor-Girl Sam

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und Samantha Abdul mit Sams Sohn

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul und Mischa Mayer

