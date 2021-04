Ganz klar: Um diesen Merch werden Shirin Davids (26) Fans sich reißen! Die deutsche Rapperin ist nicht nur für ihre supererfolgreichen Songs wie "Brillis", "On Off" oder "Gib ihm" bekannt, sondern auch für ihren Hammer-Body: Mit den Aufnahmen von ihren sexy Kurven bringt die Sängerin ihre Community regelmäßig um den Verstand – für sie hat Shirin jetzt eine mega-heiße Überraschung parat: Sie verkauft bald Shirts mit ihrem Po-Abdruck!

Das kündigte die 26-Jährige jetzt auf Instagram an – und zwar mit einigen superscharfen Fotos vom Herstellungsprozess: Shirin, die bei der Aktion nur knappe Dessous trug, hat ihren knackigen Booty mal mit roter, mal mit rosa Farbe bemalt, um sich dann auf schwarzen Stoff zu setzen. Zurück blieben perfekte herzförmige Abdrücke von ihrem Po! "Hab gestern für euch neuen Merch gemalt", witzelt sie in der Bildunterschrift.

Fans und Freunde sind hin und weg von dem heißen Anblick. "Ich nenne es Kunst", schreibt Po-Wunder und Fitness-Influencerin Lisa Del Piero (24) in den Kommentaren – und setzt einen hechelnden Emoji daneben. "Perfektion", schwärmt Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Sandra Lambeck (29). Die beiden werden sich bestimmt eines der Shirts zulegen wollen! Doch wie kommt man an die Kunstwerke ran? "Droppt am Sonntag um 12 Uhr auf shirizzleshop.de", verrät Shirin.

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de