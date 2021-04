Victoria Beckham (47) legt ihre finanzielle Problemlage offen! Das ehemalige Spice Girl führt seit über 15 Jahren eigentlich ein erfolgreiches Modelabel. Stars wie Selena Gomez (28) oder Jennifer Lopez (51) präsentieren sich seitdem in den Entwürfen der Designerin. Doch aktuell scheint das Geschäft nicht besonders gut zu laufen: Victoria enthüllt jetzt, dass sie in diesem Jahr vermutlich nicht an der Fashion Week in London teilnehmen wird – aus finanziellen Gründen!

Im Interview mit Evening Standard sprach die vierfache Mutter ehrlich über die Probleme, mit denen ihre Firma wegen der anhaltenden Gesundheitskrise derzeit zu kämpfen hat. "Wenn ich ehrlich bin, hat die Pandemie mein Geschäft sehr beeinflusst!", gestand sie. Deswegen bezweifle sie auch, genügend Geld für eine große Show bei der Fashion Week im Herbst zu haben: "Ich weiß es nicht, vermutlich nicht."

Doch müssen Victorias Fans wirklich vollkommen auf die Präsentation ihrer neuen Designs verzichten? Wohl nicht – denn wie die Frau von Fußballstar David Beckham (45) erklärte, wird es vermutlich eine digitale Show in sehr abgespeckter Form geben. Hättet ihr gedacht, dass sich Vics Label keine große Laufsteg-Show leisten kann? Stimmt unten ab.

Getty Images Victoria Beckham, Fashion-Ikone

Getty Images Victoria Beckham, Modedesignerin

Getty Images Victoria Beckham bei der New York Fashion Week 2017

