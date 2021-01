Victoria Beckham (46) konnte mit ihrer neuesten Kreation leider nicht alle ihre Fans begeistern! Seit einigen Jahren ist die Gattin von David Beckham (45) nicht mehr nur Ex-Spice Girls-Mitglied, sondern auch erfolgreiche Designerin. Zu ihren berühmten Fans gehört unter anderem ihre Schwiegertochter in spe, Nicola Peltz (25), die sogar bei ihrer Verlobung eins von Vics Kleidern trug. Ende vergangenen Jahres erschien nun ein elegant fließendes schwarzes Kleid, das durch einen tiefen Rückenausschnitt besticht. Die Designerin behauptete, es sei ein geeignetes Dress für Silvester, auch wenn man nur zu Hause feiere. Das sahen aber nicht alle Follower so!

"Verabschiede dich von 2020 in diesem perfekten Midi-Dress mit Rückenausschnitt, auch wenn du in den heimischen vier Wänden feierst", steht unter einem Foto der Robe auf Victorias Instagram-Account. "Fließende Roben mit unerwarteten, femininen Details zeugen von Victoria Beckhams Handschrift", heißt es weiterhin in einer Beschreibung des Kleidungsstücks, das mit umgerechnet stolzen 1.300 Euro zu Buche schlägt. "Vic, ich liebe das Kleid, aber wenn du denkst, dass ich über 1.000 Euro ausgeben werde, um es zu Hause neben meinem Hund anzuziehen, dann hast du dich getäuscht, Liebes", bemerkte einer von etlichen Usern unter dem Social-Media-Beitrag.

Ob die 46-Jährige sich wohl an den Bemerkungen kurz vorm Jahreswechsel gestört hat? Wohl kaum, immerhin hat Vic in ihrer Kollektion auch weitaus legerere Kleidung zu bieten! Erst Anfang Dezember lichtete sie sich in einem beigefarbenen Jogginganzug ab, der sich durch den Schriftzug "VVB" als ihrer Modelinie zugehörig erwies.

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham im September 2019

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de