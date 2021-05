Bauer Thomas ist wieder vergeben! Erst im März teilte der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat von 2019 seiner Community mit, dass er sich von seiner Partnerin Jessy getrennt hat. Seit einigen Tagen heizt die 27 Jahre jüngere Pferdeliebhaberin die Gerüchteküche aber wieder ordentlich an – immerhin teilte Thomas' Ex mehrere Throwback-Schnappschüsse an der Seite des Landwirts. Die Fans vermuteten bereits, dass die beiden wieder zusammen wären – und das bestätigte Bauer Thomas jetzt auch ganz offiziell!

Während sich Thomas bisher mit Infos zu seiner Beziehung eher zurückhielt, ging er jetzt offenbar aufs Ganze. In seiner Instagram-Story repostete der Ostfriese ein Kussfoto von sich und seiner Jessy, das mit dem Wort "Ja" und einem grinsenden Smiley verziert ist. Sieht ganz so aus, als hätten sich die beiden nochmal aufgerafft und ihrem Liebesglück noch eine Chance gegeben. Auch in der Profilbeschreibung der 22-Jährigen ist die Bezeichnung "Vergeben" mit einem roten Herz zu finden.

Thomas hält sich bis auf den Repost mit weiteren Details zu seinem Liebesleben allerdings bedeckt. Schon in der Vergangenheit versuchte der Pferdezüchter, seine Beziehung lieber privat zu halten – und das aus einem bestimmten Grund: Immer wieder wurde der TV-Bauer mit Kritik zum Altersunterschied der beiden konfrontiert.

Sonstige Jessy und Thomas im August 2020

TVNOW / Guido Engels Thomas W., Viehhändler und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Instagram / lotusblxxte21 Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas Willms und seine Ex Jessy im November 2020

