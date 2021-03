Bauer Thomas ist wieder Single! Bei Bauer sucht Frau bandelte der Landwirt 2019 noch mit seiner Hofdame Bianca an. Die Beziehung der beiden war aber nicht von langer Dauer. Wenig später verliebte der Ostfriese sich in die damals 21-jährige Jessy. Dass die beiden ein Altersunterschied von fast drei Jahrzehnten trennt, spielte für Thomas damals keine Rolle. Nun ist aber auch diese Liebe gescheitert: Thomas und Jessy sind nicht mehr zusammen!

Das bestätigte der 49-Jährige gegenüber Bild: "Wir haben uns im Guten getrennt. Es hat nicht mehr funktioniert. Ein paar Kleinigkeiten haben dazu geführt, deshalb geht es nicht mehr als Beziehung. Aber wir sind noch Freunde." Demnach ist es erst am Sonntagabend zum endgültigen Liebes-Aus gekommen – und zwar nach sieben Monaten Beziehung. "Sie war von Anfang an eine bezaubernde Frau für mich, die mich fasziniert hat. Das ist auch immer noch so. Ich bin sehr traurig über die Trennung, aber sehr froh über die Zeit, die wir zusammen verbringen durften", schwärmte Thomas trotz allem noch über seine Ex.

Um ihren Hund Doro wollen sich Thomas und Jessy allerdings weiter zusammen kümmern. "Das soll auch unser gemeinsames Baby bleiben", verriet der Kuppelshowkandidat. Überrascht euch Thomas und Jessys Trennung? Stimmt ab!

TVNOW / Guido Engels Thomas W., Viehhändler und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Fotograf Bernd Focken Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas und Freundin Jessy, August 2020

Fotograf Bernd Focken "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas und seine Freundin Jessy, August 2020

