Wagen Thomas Willms (49) und seine Ex Jessy etwa Beziehungsanlauf Nummer zwei? Mitte März gab der ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmer bekannt, dass er sich von seiner 27 Jahre jüngeren Freundin getrennt hat. Ein Paar Kleinigkeiten hätten dazu geführt, dass sie als Paar einfach nicht mehr funktioniert haben. Doch die beiden Ostfriesen seien im Guten auseinandergegangen und weiterhin Freunde. Nun scheinen sie aber wieder etwas mehr als nur das zu sein: Jessy machte im Netz zumindest verdächtige Andeutungen!

In den vergangenen Tagen teilte die Pferdeliebhaberin in ihrer Instagram-Story immer wieder gemeinsame Bilder mit ihrem Verflossenen, die sie unter dem Highlight namens "Baby" abgespeichert hat. Darunter ist jedoch auch ein vor etwa einer Woche veröffentlichter Beitrag zu finden, in dem die 22-Jährige schreibt, dass kein Liebescomeback mit Thomas geplant sei. Ihr aktueller Beziehungsstatus in ihrer Profilbeschreibung lautet allerdings "vergeben".

Thomas äußerte sich bislang noch nicht zu den Andeutungen. Der Pferdezüchter hatte die Beziehung zu Jessy in der Vergangenheit aber ohnehin relativ privat gehalten. Er war immer wieder mit Kritik an seiner Freundin konfrontiert worden. "Das ist alles ein bisschen nervig und deswegen habe ich mich bisher zurückgehalten", hatte er im September gegenüber Promiflash erklärt.

Fotograf Bernd Focken "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas und Jessy, August 2020

Instagram / lotusblxxte21 Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas Willms und seine Ex Jessy im November 2020

Fotograf Bernd Focken "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas und Jessy, August 2020

