Nach Liebespleiten: Wie geht es "Bauer sucht Frau"-Thomas?

2019 suchte Thomas bei Bauer sucht Frau die große Liebe. Zwar schien er diese kurzzeitig mit Bianca gefunden zu haben, doch nach nur wenigen Monaten trennten sich die beiden wieder. Heute ist Thomas immer noch Single. Doch auf der Suche scheint er aktuell nicht zu sein – aktuell konzentriert er sich nämlich auf seine Leidenschaft. "Ich habe noch ein Musikprojekt, was ich einer ganz speziellen Frau gewidmet habe – meiner Jugendliebe. Das [Projekt] ist dadurch entstanden, dass ich ihr einen Liebesbrief geschrieben habe – das ist 30 Jahre her – und diesen aber nie abgeschickt habe", verrät Thomas im Interview mit RTL.

Als 22-Jähriger war der Fernsehstar damals mit der besonderen Frau zusammen – verliebt in sie sei er heute aber nicht mehr, wie er ebenfalls im Interview klarstellt: "[Ich bin] verliebt in die Erinnerung." Auch wisse der Viehhändler, wie es seiner Jugendliebe geht – und dass ein Liebescomeback ausgeschlossen ist. "Sie ist vergeben, sie ist verheiratet und das läuft auch gut. Das ist auch in Ordnung, das [...] respektiere ich", verrät er.

2019 fanden Bianca und Thomas bei "Bauer sucht Frau" zusammen. Doch trotz eines Liebestattoos und den anfänglich großen Gefühlen reichte es nicht für eine langfristige Beziehung: Nach nur vier Monaten trennte sich das Paar. Doch bis heute findet Thomas nur liebevolle Worte für seine Ex. "Es ist eine ganz tolle Frau, aber es war das Problem, dass bei mir die Gefühle nicht ausgereicht haben, dass eine langfristige Beziehung draus hätte werden können", betont er ebenfalls gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / willms.thomas Thomas, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige Anzeige

TVNOW / Andreas Friese Bianca und Thomas, "Bauer sucht Frau"-Stars 2019

Anzeige Anzeige