Wenn Thomas seine Jessy doch so sehr liebt, wieso hat der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat dann noch kein Foto von sich und seiner Herzdame geteilt? Mitte August hat Thomas seine Beziehung zur 28 Jahre jüngeren Jessy öffentlich gemacht. Der Altersunterschied wurde von vielen Seiten kritisch beäugt – für den Landwirt selbst spielt er angeblich keine Rolle. Trotzdem lässt Thomas seine Community aktuell nicht an seinem Liebesglück teilhaben. Gegenüber Promiflash verrät er jetzt den Grund für seine Zurückhaltung!

Zum einen sei der Viehhalter einfach mit seiner Arbeit auf dem Hof beschäftigt gewesen – er habe schlichtweg keine Zeit, sich ständig um Social Media zu kümmern. Zum anderen sei ihm der Trubel um die Romanze einfach zu viel geworden: Etliche Leute hätten ihn ihm Netz angeschrieben und vor Jessy "schützen wollen". Besonders in Mann aus dem Nachbarort habe über seine Liebste auspacken wollen: "Der Typ ist auch schon an eine örtliche Zeitung herangetreten und meinte, da sein Wissen kundtun zu müssen. Irgendwelche Geheimnisse aus der Vergangenheit und so ein Müll. Das ist alles ein bisschen nervig und deswegen habe ich mich bisher zurückgehalten", erklärt der 49-Jährige und stellt weiter klar: "Ich kenne den nicht, Jessy kennt den nicht und der soll uns doch einfach in Ruhe lassen."

Thomas hält an seiner Liebe und seinem Vertrauen gegenüber Jessy fest: "Sie ist offen und ehrlich zu mir gewesen, hat mir alles berichtet, was ich wissen muss. Von daher habe ich überhaupt keinen Anlass zu irgendwelchen Zweifeln." Er sei völlig in Ordnung, wenn nicht jeder ihre Liaison gutheißt. "Aber jeder soll doch einfach sein Leben leben", macht der Ostfriese abschließend deutlich.

Fotograf Bernd Focken "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Thomas und seine Freundin Jessy, August 2020

Sonstige Jessy und Thomas im August 2020

Fotograf Bernd Focken Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Thomas und Freundin Jessy, August 2020

