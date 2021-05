Bekommen Maren (28) und Tobias Wolf bald weiteren Zuwachs? Vergangenen August wurden die YouTuber erstmals Eltern: Ihr Sohnemann Lyan River erblickte das Licht der Welt. Dass sich das Paar noch ein weiteres Kind wünscht, haben die beiden in der Vergangenheit bereits mehrmals betont. In den letzten Wochen hatte Maren dann gleich mehrere Schwangerschaftstests gemacht. Stecken die zwei Turteltauben gerade etwa mitten in der Babyplanung? Das verrieten sie jetzt Promiflash.

"Wir wollen uns nicht zu lange Zeit lassen, aber wir wollen auch nicht zu schnell", offenbarte die Kölnerin im Promiflash-Interview. Momentan genießen die beiden frischgebackenen Eltern erst einmal die Dreisamkeit mit ihrem Sprössling. Trotzdem wollen sie wohl nicht mehr allzu lange warten, denn Maren findet einen Altersunterschied von zwei Jahren schön. "Die sollen ja auch miteinander spielen", äußerte sie. Einen genauen Zeitpunkt habe sich das Paar allerdings nicht gesetzt. "Wenn es früher ist, dann ist es früher", meinte Tobi dazu.

Dass die 28-Jährige kürzlich mehrere Tests gemacht hatte, sei allerdings nicht etwa ein Zeichen für die Familienplanung gewesen. Stattdessen steckte ein einfacher Grund dahinter: Ihre Periode hatte sich in den letzten Monaten mehrmals um ein paar Tage verspätet. Zusätzlich hatte sie typische Schwangerschaftsanzeichen. "Mir ist in den letzten Tagen ziemlich oft schlecht", gestand die Mutter in einem YouTube-Video Mitte April.

