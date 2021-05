Spricht Mehmet seine Verlobte Sabrina Mina auch mit seinem Aussehen an? Der Reutlinger und die selbstständige Kosmetikerin lernten sich bei 5 Senses for Love kennen und waren schnell sehr angetan voneinander. Seit der jüngsten Folge sind die beiden sogar verlobt. Zum ersten Mal gesehen haben sie sich aber erst nach dem Antrag – denn so schreibt es das Konzept des neuen Datingformats vor. Ist Sabrina von Mehmets Optik denn genauso geflasht wie von seinem Wesen?

Im Promiflash-Interview erinnert sich die Hamburgerin an den Moment zurück, als die Tür zwischen dem 28-Jährigen und ihr aufging: "Mehmet sieht einfach unfassbar gut aus! In dem Moment habe ich mir einfach nur gewünscht, dass er genauso überwältigt ist wie ich und glücklich mit seiner auserwählten 'Blind-Verlobten' ist."

Sabrina könnte mit ihrem Verlobten also kaum glücklicher sein. "Er war genau der Mann, den ich mir gebacken hätte und noch viel, viel besser", beteuert sie gegenüber Promiflash. Ihre Angst, der Bartträger könnte sie nicht attraktiv finden, sei aber groß gewesen. Diese Sorge war zum Glück unbegründet: Mehmet bezeichnete die Blondine direkt als seine optische Traumfrau.

