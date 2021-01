Lamar Odom (41) möchte die Macht über seine Social-Media-Accounts zurück! Der NBA-Star und seine Ex-Freundin Sabrina Parr gehen bereits seit einigen Wochen getrennte Wege: Dabei hielt der Sportler noch vor einem Jahr um die Hand der Personal Trainerin an. In einem neuen Video forderte Lamar seine Fans jetzt dazu auf, ihm vorerst auf neuen Accounts zu folgen: Denn Sabrina soll ihm seine alten Passwörter gestohlen haben.

Der Profisportler bat seine Anhänger in einem neuen Instagram-Video darum, ihm auf Snapchat, YouTube und Twitch zu folgen. In der Beschreibung des Videos schrieb er: "Meine Social-Media-Accounts wurden von meiner Ex eingenommen. Wir arbeiten hart daran, meine Passwörter wiederherzustellen." Sabrina wies jegliche Vorwürfe von sich. "Ich finde diese Anschuldigungen [...] sehr enttäuschend. Wir beide kennen die Wahrheit", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Sie fragte ihre Follower außerdem, wie Lamar denn von seinem Account posten könne, wenn sie doch angeblich seine Passwörter geklaut habe.

Noch vor einem Monat vermuteten viele eine Liebes-Reunion der beiden. Anlässlich ihres Verlobungsjubiläums postete Sabrina damals ein Throwback-Video in ihrer Story – trotz Trennung. Lamar repostete den Beitrag sogar und sorgte damit für noch mehr Verwirrung. Nach einer Versöhnung sieht die aktuelle Situation allerdings nicht aus...

Anzeige

Getty Images Lamar Odom im September 2019

Anzeige

Instagram / getuptoparr Sabrina Parr im August 2020

Anzeige

Instagram / getuptoparr Sabrina Parr und Lamar Odom, November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de